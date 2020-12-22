الوحدة يتخطى العين بثنائية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدة ضد العين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بتحقيق فرسان مكة للفوز بهدفين مقابل هدف.

الوحدة ضد العين:

وبدأت مباراة الوحدة ضد العين التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 26 دقيقة.

وتلقى هيرناني تمريرة مميزة لينفرد بالمرمى، ويسدد الكرة بقوة ويهز شباك العين، ولم ينتظر الفريق الضيف كثيرًا، حيث إنه نجح في إدراك التعادل بعد مرور دقيقتين فقط.

واستغل موتاري مهارته في مراوغة اللاعبين وأطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء ليهز شباك فرسان مكة عند الدقيقة 28، ويحاول الفريقان تسجيل هدف جديد ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بين بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

النيران الصديقة تمنح الفرسان الفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول الفريقان إحراز هدف وخطف الثلاث نقاط، قبل أن يُسجل لاعب نادي العين، حسن الحربي هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 77، ليمنح فرسان مكة ثلاث نقاط هامة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد العين عند 7 نقاط في المركز الـ14.

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