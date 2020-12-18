الوحدة يحسم جدل خصم 18 نقطة

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الوحدة حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن خصم نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

الوحدة يحسم جدل خصم النقاط:

وذكر النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أوضحت إدارة الوحدة عدم صحة الأنباء المتداولة حول خصم 18 نقطة من رصيد الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدة احترامها الكامل والكبير للجنة الانضباط”.

وأشارت إدارة النادي إلى أنه تم سداد كامل المتطلبات والوفاء بكافة الالتزامات، والتي سيتم تزويد لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بما يثبت سلامة موقف النادي من تسديد تلك المتطلبات.

الخنين يبرئ فرسان مكة:



وكان وكيل أعمال اللاعبين، عبدالرحمن الخنين قد أكد أن موكليه عامر هارون وفريد الحربي، استلما كافة مستحقاتهما من نادي الوحدة منذ فترة، ولا يطالبان فرسان مكة بأي شيء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت لجنة الانضباط، قد أصدرت العديد من القرارات أبرزها ضد النادي الوحداوي، حيث أنذرته بخصم عدة نقاط من رصيده، حال امتنع عن تنفيذ 14 قرارًا من غرفة فض المنازعات في مدة أقصاها 30 يومًا، والتي بينها قضيتي هارون والحربي.

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