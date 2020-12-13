الوحدة يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الهلال بهدف

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الوحدة الشوط الأول من مباراته ضد الهلال بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والوحدة:

وتمكن اللاعب ديمتري بيتراتوس من إحراز الهدف الأول لفريق الوحدة بالدقيقة السابعة مستغلًّا سوء التمركز الدفاعي من لاعبي الزعيم.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا من مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الوحدة يسعى لفك عقدة مباريات الهلال:

وتقابل الفريقان من قبل في 16 مباراة، عرف الزعيم الفوز في 14 منها، بينما تعادل الفريقان في مباراتين.

ويسعى فريق الوحدة إلى فك عقدة مباريات الأزرق، وتحقيق الفوز الأول له في تاريخ مواجهاته مع الزعيم ببطولة دوري المحترفين.

ويقود مباراة الهلال والوحدة الحكم السعودي ماجد الشمراني وسيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري ومفرح آل حسن، بينما سيكون سلطان المكيري حكمًا رابعًا وعبدالله الحربي حكم فيديو ومحمد العبكري مساعد لـ حكم الفيديو.

وكان الزعيم انتصر يوم الاثنين الماضي على حساب نادي الرائد بهدف دون رد سجله المدافع علي البليهي في الجولة السابعة، أما نادي الوحدة فخسر من نادي الاتحاد بالجولة السابعة بنتيجة هدفين لهدف يوم الأحد الماضي.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نادي الوحدة بالمركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد ست نقاط.

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