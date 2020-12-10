الوقيت: هذا الفرق بين الهوية الورقية والرقمية

المواطن - الرياض

أكد مدير مركز المعلومات الوطني، الدكتور عصام الوقيت، أن المركز أنهى العمل في مشروع “الهوية الرقمية”، وقريبًا سيتم طرح منتجات متميزة جدًا في هذا المجال.



وقال الوقيت في حواره إلى برنامج “نشرة الرابعة” المذاع على قناة العربية، إن هناك فرقاً بين الهوية الورقية والرقمية، فمثلما المرء يكون لديه بطاقة للأحوال بشكل ورقي، سيكون لديه في الفضاء السيبراني هوية رقمية تعرف به.

وأضاف أن هناك نحو 10 ملايين مستخدم لمنظومة “نفاذ”، ونحو 148 جهة مرتبطة بها، مؤكداً أن المركز سيشرع في تفعيل المنظومة بشكل أكبر بجانب تفعيل العناصر الأخرى المتعلقة بالهوية الرقمية، سواء تلك المتعلقة بالسمات الحيوية أو التوقيع الرقمي.

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