الولايات المتحدة تسجل 202 ألف إصابة مؤكدة و2960 وفاة بـ كورونا

المواطن - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية قرابة 202 ألف إصابة مؤكدة، و2,960 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 16,519,668 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 302,992 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، كشفت إحصائية نشرتها “رويترز”، أن فيروس كورونا حصد أرواح أكثر من مليون و620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونًا، منذ بدء تفشي الوباء.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:

– الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف وفاة و16.5 مليون إصابة

– البرازيل: نحو 182 ألف وفاة و6.9 مليون إصابة

– الهند: 143 ألف وفاة و9.9 مليون إصابة

– المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون و255 ألف إصابة

– إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون و855 ألف إصابة

– بريطانيا: 64.5 ألف وفاة ومليون و874 ألف إصابة

– فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة

– إيران: 52.5 ألف وفاة ومليون و115 ألف إصابة

– إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة

– روسيا: 46.8 ألف وفاة ومليونان و681 ألف إصابة.

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