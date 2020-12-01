اليوم.. بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق المرحلة السابعة عشرة و“الأخيرة” من برنامج حماية الأجور للمنشآت التي تتراوح عمالتها من “ا-4” عمال اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حيث يستهدف البرنامج إلي تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت .

وأكدت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفادياً لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.

الجدير بالذكر أنه يمكن للمنشآت معرفة متطلبات البرنامج والإل ترام بها وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الاليكتروني أو من خلال زيارة منصة “مدد”.

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