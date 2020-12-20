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انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بعد
شملت 200 ألف طالب وطالبة

انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بعد

2020/12/20
الساعة 2:05 مساءً
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انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بعد
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

انطلقت صباح اليوم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1442 في جميع مدارس منطقة تبوك “عن بعد” لـ 200 ألف طالب وطالبة، حيث دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري انطلاقة الاختبارات في مدارس منطقة تبوك “عن بعد” وذلك من خلال لقائه بقائد ومعلمي ثانوية الملك عبدالله وأبنائه الطلاب.

وأجرى المدير العام كذلك اتصاله بالمساعدين ومديري مكاتب التعليم بالمنطقة وحثهم على بذل المزيد من الجهود والعناية بالطلاب والطالبات وتسخير مختلف الإمكانيات لخدمتهم.
وأكد مدير التعليم على تكامل الاستعدادات بما يعكس العناية والاهتمام التي توليها القيادة الحكيمة بالأبناء الطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم بيسر وسهولة منوهاً بالجهود التي تبذلها الإدارات بتعليم بالمنطقة ، والتحضيرات المميزة من قائدي وقائدات المدارس وفق خطة ونظام الاختبارات مؤكدًا استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.

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