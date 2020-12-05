انطلاق موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم السبت تدشين الموقع الإلكتروني نظام الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

وأكدت أن التسجيل عن طريق “أبشر” وسيكون إصدار الرخص المهنية سيكون لمجتازي اختباري الكفايات العام والتخصصي اعتباراً من يوم غد 6 ديسمبر 2020 .

بينما سيتم تخصيص الفترة من 15 – 28 ديسمبر للمعلمين والمعلمات كافة، وفقاً لـ”عكاظ”.

ومن المقرر أن يكون موعد الاختبار التخصصي في 23 يناير 021 م ، أما الاختبار التربوي العام فسيكن في 20 مارس 2021 .

شارك الخبر