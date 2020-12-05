‎الرئيسية
جديد الأخبار
انطلاق موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات

انطلاق موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات

2020/12/05
الساعة 11:55 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
343
1
طباعة
انطلاق موقع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات
المواطن - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم السبت تدشين الموقع الإلكتروني نظام الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

وأكدت أن التسجيل عن طريق “أبشر” وسيكون إصدار الرخص المهنية سيكون لمجتازي اختباري الكفايات العام والتخصصي اعتباراً من يوم غد 6 ديسمبر 2020 .

بينما سيتم تخصيص الفترة من 15 – 28 ديسمبر للمعلمين والمعلمات كافة، وفقاً لـ”عكاظ”.

ومن المقرر أن يكون موعد الاختبار التخصصي في 23 يناير 021 م ، أما الاختبار التربوي العام فسيكن في 20 مارس 2021 .


ذات صلة :
  • الأهلي قد يتجه للموافقة على رحيل عمر السومة
    •
  • قريباً.. واتساب يطرح ميزة جديدة لتطبيق سطح المكتب
    •
  • موجات الميكروويف هي المسؤولة عن إصابة الدبلوماسيين الأمريكيين بالصين
    •
  • الملكة إليزابيث تقف في طابور للحصول على لقاح فيروس كورونا
    •

    ‎تعليق واحد

    1. مفرح يحيى حسين هروبي

      الله يحفظ الملك سلمان وولي عهده ويحفظ وطنا

      ‎رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :