باحثون يوصون بضرورة قياس ضغط الدم من كلا الذراعين

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال باحثون: إن قياس ضغط الدم من كلا الذراعين يمكن أن يساعد في إنقاذ الأرواح، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووجد خبراء بريطانيون دليلًا قويًّا على أن الاختلاف في ضغط الدم بين الذراعين مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت.

خطوة ضرورية:

وتستند النتائج التي توصلوا إليها إلى بيانات تم جمعها من 24 دراسة عالمية لما يقرب من 54000 شخص، من أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا وآسيا.

وتنصح المبادئ التوجيهية الدولية لضغط الدم المتخصصين الصحيين بقياس ضغط الدم في كلا الذراعين عند تقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية، ولكن هذا يتم تجاهله على نطاق واسع، كما يزعم الخبراء.

ويقولون: إن الإرشادات الحالية في المملكة المتحدة وأوروبا بشأن ما يشكل خطرًا من حيث فروق ضغط الدم بين الذراعين- المعروفة باسم ضغط الدم الثنائي- يجب خفضها من 15 إلى 10 ملليمترات من الزئبق.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور كريس كلارك من كلية الطب بجامعة إكستر: “فحص ذراع واحدة ثم الأخرى بجهاز قياس ضغط الدم المستخدم بشكل روتيني هو أمر ليس مكلفًا ويمكن تنفيذه في أي مكان للرعاية الصحية، دون الحاجة إلى معدات إضافية أو باهظة الثمن”.

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