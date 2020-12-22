بادر بحجز مقعدك في اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

قالت هيئة تقويم التعليم: إن هناك أكثر من 35 ألف متقدم على اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

ودعت تقويم التعليم، عبر حسابها بموقع تويتر، إلى المبادرة بحجز مقعد في الاختبارات عبر الرابط التالي: هنا.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أطلقت أولى خدماتها للترخيص لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال نظام يطبق أحدث تقنيات الربط المباشر مع أنظمة المركز الوطني للمعلومات بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وخدمة النفاذ الموحد؛ للتحقق من البيانات الوطنية والربط مع قاعدة البيانات والمعلومات بوزارة التعليم وقناة التكامل الحكومية.

مما يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أتاحت التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي، إضافة لمعلمي التعليم العام، حيث يمكن للمعلمين الجدد التسجيل حتى تاريخ 27/ 12/ 2020م، ويمكن التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي خلال الفترة من 28/ 12/ 2020م إلى 7/ 1/ 2021م، وفي الاختبار العام خلال الفترة 28/ 12/ 2020م إلى 28/ 2/ 2021م.

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