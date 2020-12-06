باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي واللاعب في طريقه للرحيل

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سيكون لدى كيليان مبابي عدد من أندية النخبة في أوروبا عندما يتخذ اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا خطوته التالية، لكن باريس سان جيرمان يدعي أن النجم يقترب خطوة من البقاء في باريس.

من المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع البطل الفرنسي في صيف 2022، وقد أوقف لاعب موناكو السابق المحادثات بشأن عقد جديد.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، يفكر مبابي في الخروج من باريس سان جيرمان من قبل ولن تهدأ الروابط مع ريال مدريد.

ليوناردو متفائل:

وتحدث النجم عن الانفتاح على الانتقال لنادي جديد في عام 2019 قبل أن يقرر أخيرًا البقاء، قبل الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

في حين أن مبابي أبدى إعجابه الشديد من قبل بريال مدريد، إلا أن المدير الرياضي ليوناردو مقتنع بأن باريس سان جيرمان يقترب من تمديد عقد المهاجم الفرنسي.

وقال ليوناردو: “لقد اتخذنا خطوات للأمام مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 أو 15 يومًا وسنواصل ذلك”.

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