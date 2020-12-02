باعشن ينصح الاتحاد قبل مواجهة الشباب

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس نادي الاتحاد الأسبق حاتم باعشن رسالة إلى الجهاز الإداري في العميد قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم الهامة ضد الشباب اليوم.

باعشن ينصح الاتحاد

وقال حاتم باعشن: أرجو من إداري نادى الاتحاد أن لا يمكنوا الشبابيين من سحبهم خارج الملعب وإشغالهم بإقامة المباراة في ملعب الشباب وأمور أخرى وإلخ…”.

وتابع رئيس العميد السابق رسالته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “عليكم بالتركيز بإعداد الفريق وتحضير اللاعبين نفسيًا وبمشيئة الله الفوز للعميد اليوم”.

وأُثيرت أزمة بشأن ملعب مباراة الشباب اليوم، ليخرج مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ وينفي محاباة الليوث، مؤكدًا أنه ما يُطبق في اتحاد الكرة السعودي يُطبق في نظيره العربي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نصف نهائي كأس محمد السادس

ويلعب الشباب والاتحاد على ملعب الأمير خالد بن سلطان، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 7:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، على أن تُقام مباراة الإياب، يوم 4 يناير.

ومن المقرر أن يواجه الفائز مباراة الشباب والعميد الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي المصري ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2020.

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