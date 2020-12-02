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بالأسماء.. أمانة الجوف تدعو مستفيدي أراضي المنح لحضور القرعة العلنية

بالأسماء.. أمانة الجوف تدعو مستفيدي أراضي المنح لحضور القرعة العلنية

2020/12/02
الساعة 8:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بالأسماء.. أمانة الجوف تدعو مستفيدي أراضي المنح لحضور القرعة العلنية
المواطن - الجوف

دعت أمانة منطقة الجوف المواطنين المستفيدين من أوامر منح الأراضي السكنية من المقام السامي، لحضور القرعة العلنية.

وأوضحت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن القرعة ستقام يوم الاثنين الموافق 22/ 4/ 1442هـ بمقر أمانة منطقة الجوف الساعة 11 صباحًا.

ونشرت أمانة منطقة الجوف قائمة تضم المواطنين ممن صدرت لهم أوامر منح الأراضي السكنية في المنطقة.

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    ‎تعليق واحد

    1. ابو ريان

      السلام عليكم
      كيف احصل علي منحه ارض من امانه الطايف
      علما انني لم يسبق لي ان حصلت علي منحه او قرض عقاري ياليت صوتنا يصل للجهات المعنيه بطريقه التقديم والسلام عليكم

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