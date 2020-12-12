بالصور .. لقطات من توديع وزير الرياضة لـ الوفد المكلف بتسليم ملف آسيا 2027

المواطن - محمد سمعه

نشر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” لقطات من توديع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لـ الوفد المكلف بإرسال ملف استضافة السعودية لـ كأس أمم آسيا 2027.

وحضر توديع البعثة رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الرياضة ورؤساء الأندية، وعدد من نجوم الكرة السابقين مثل ماجد عبدالله نجم النصر الأسبق وصالح النعيمة لاعب الهلال الأسبق.

4 دول تنافس المملكة لاستضافة البطولة

وفي وقت سابق، أكد مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن 5 دول تقدمت بشكل رسمي لاستضافة البطولة القارية، وهي؛ السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان، وإيران.

وسبق أن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إبريل الماضي، عن تمديد مهلة تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر حتى 30 يونيو، بعدما كان الموعد النهائي في 31 مايو؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان المنتخب القطري آخر من توج بلقب البطولة الآسيوية التي أُقيمت في الإمارات عام 2019.

وزير الرياضة يؤكد على جدارة المملكة لاستضافة كأس آسيا

يذكر أن وزير الرياضة: قال إن السعودية جديرة باستضافة كأس أمم آسيا 2027، وذلك بعد أن ودع بعثة اتحاد القدم السعودي التي غادرت المملكة اليوم السبت، لتقديم ملف استضافة المملكة لـ كأس أمم آسيا بعد المقبلة.

وتحدث عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة قائلًا لـ القناة الرياضية السعودية: “المملكة جديرة باستضافة كأس أمم آسيا، ونحن قدمنا ملفًا نعتبره الأقوى والأفضل للاتحاد الآسيوي وإن شاء الله بطولة 2027 يكون استضافتها من نصيب المملكة”.

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