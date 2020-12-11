بالفيديو.. المطلق يوضح حكم من أحرم ولم يكمل عمرته

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم من أحرم ولم يكمل عمرته؛ وذلك ردًا على استفسار من سيدة لم تكمل عمرتها.

#فتاوى | من أحرم ولم يكمل عمرته ماذا يجب عليه لتكفير ذلك؟. معالي الشيخ عبدالله المطلق – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب.#قناة_السعودية pic.twitter.com/5cyI61nVlb — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 10, 2020

وقال الشيخ المطلق، في برنامج فتاوى على “قناة السعودية”: “إن كانت السيدة قد اشترطت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني” فلا شيء عليها، وإن لم تكن اشترطت فإنه يجب عليها أن تعود إلى مكة المكرمة وتكمل عمرتها.

وأضاف المطلق: “في حال أفسدت عمرتها بجماع أو نحوه، فعليها أن تتم هذه الفاسدة، وتقضيها بعمرة جديدة”.

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