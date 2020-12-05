بايدن: أمريكا تمر بزيادة مأساوية في إصابات كورونا

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، السبت، أن أمريكا تمر بزيادة مأساوية في إصابات فيروس كورونا.

وقال بايدن، مساء الجمعة في كلمة له حول خطة الإنعاش من تداعيات كورونا: إن الولايات المتحدة تشهد زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل بسبب الجائحة.

ورأى بايدن أن “أمريكا تحتاج لأن تتوحد لمواجهة الأزمة الاقتصادية”، مشددًا على ضرورة “التحكم بفيروس كورونا بسرعة، وإلا فإن المستقبل سيكون قاتمًا”.

واعتبر أن على الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب والكونجرس “إجازة خطة الإنعاش الاقتصادي سريعًا”، مضيفًا أن إدارته ستضع “خطة مختلفة” عن الإدارة الحالية لمكافحة كورونا وتداعياته في الولايات المتحدة.

كما أعرب بايدن، الجمعة، عن حماسه للجهود التي يقوم بها الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ للوصول إلى خطة لمساعدة الأمريكيين على تجاوز تبعات فيروس كورونا.

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