بايدن يتلقى لقاح فيروس كورونا الأسبوع المقبل على الهواء مباشرة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس المنتخب جو بايدن سيحصل على لقاح فيروس كورونا في أقرب وقت الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الأمريكية إقناع الجمهور بفاعلية اللقاح.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس سيحصل على اللقاح غدًا الجمعة.

سيحصل كلا الرجلين على اللقاح علنًا في محاولة لتعزيز الثقة في سلامة اللقاح، والذي سيصبح متاحًا على نطاق واسع للجمهور العام المقبل.

اكتساب ثقة الشعب

وقال بايدن في مناسبة في وقت سابق يوم أمس الأربعاء: “أريد أن أتأكد من أننا نظهر للشعب الأمريكي أنه من الآمن التعامل مع اللقاح”.

ويعتبر بايدن صاحب الـ 78 عامًا، في فئة عالية الخطورة بالنسبة لفيروس كورونا بسبب عمره، وتعهد بجعل مكافحة الفيروس على رأس أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 يناير.

وقلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي خسر الانتخابات أمام بايدن، من خطورة الوباء الذي أودى بحياة 304187 أمريكيًا حتى الآن، وتنازع مع كبار مسؤولي الصحة العامة.

ترامب يتلقى اللقاح

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، الثلاثاء، إن ترامب سيحصل على اللقاح بنفسه بمجرد أن يقرر فريقه الطبي أنه الأفضل، وتم نقل الرئيس إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا هذا الخريف.

يوم الثلاثاء الماضي، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني للصحفيين إن ترامب أيضًا منفتح تمامًا على أخذ اللقاح.

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