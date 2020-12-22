بايدن يتلقى لقاح كورونا علناً أمام الكاميرات في بث مباشر

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تلقى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أمس الاثنين، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

فيديو | الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس #كورونا بشكل علني#الإخبارية pic.twitter.com/8G8rR3rZ4o — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 22, 2020

وقال بايدن إن اللقاحات أمل كبير بالنسبة لنا للتخلص من الجائحة، داعياً الأميركيين الالتزام بالقواعد في فترة الأعياد، وتجنب السفر غير الضروري.

وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر-بيونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير. وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها أمس الاثنين الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال بايدن بعيد تلقيه الحقنة “أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافراً.. لا داعي للقلق”.

وشكر “العلماء والناس الذين جعلوا ذلك ممكناً”، كما شكر “العاملين في الخطوط الأولى”، معتبراً أنهم “أبطال حقيقيون”. كما وجه الشكر إلى إدارة دونالد ترمب المنتهية ولايتها، لمساهمتها في تطوير اللقاحات.

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