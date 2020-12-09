بايدن يختار الجنرال لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، اختياره للجنرال المتقاعد لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع، ليصبح في حال تثبيته من مجلس الشيوخ أول شخص أمريكي من أصل إفريقي يقود البنتاجون.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن، في بيان: إن أوستن، البالغ من العمر 67 عامًا “مؤهل بشكل فريد لمواجهة التحديات والأزمات التي نواجهها في الوقت الحالي”.

واختار بايدن لويد أوستن بدلًا من المرشحة الأوفر حظًّا منذ فترة طويلة، ميشيل فلورنوي، وهي مسؤولة بارزة سابقة في البنتاجون، وداعمة لبايدن، وكانت ستصبح أول امرأة تشغل المنصب.

كما درس بايدن تعيين جيه جونسون، المستشار العام السابق للبنتاجون، ووزير الدفاع الوطني السابق.

وتأكد اختيار بايدن لأوستن في وقت سابق من قبل أربعة أشخاص على دراية بالاختيار، تحدثوا إلى أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم. وعرض بايدن المنصب، وقبله أوستن الأحد، وفقًا لشخص مطلع على العملية.

وبصفته ضابطًا عسكريًّا محترفًا، من المحتمل أن يواجه أوستن معارضة من البعض في الكونغرس الأمريكي، وفي وزارة الدفاع الذين يؤمنون برسم خط واضح بين القيادة المدنية والعسكرية للبنتاجون.

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