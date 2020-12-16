بث مباشر قناة عين لدروس اليوم الأربعاء للمرحلتين المتوسطة والثانوية

المواطن - الرياض
قدمت قناة عين بثًا مباشرًا لدروس اليوم الأربعاء من الأسبوع الـ16 للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
ويمكن متابعة دروس اليوم على قناة عين عبر عرب سات على تردد 12437 عمودي أو من خلال رابط اليوتيوب من هنا.
ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:
– الدخول على الإعدادات.
– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.
– اختيار القمر الصناعي عرب سات.
– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.
– اختيار معدل الترميز 27500.
– ضبط الإرسال على DVB-S2.
– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.