بث مباشر قناة عين لدروس اليوم للمرحلتين المتوسطة والثانوية

المواطن - الرياض
قدمت قناة عين بثًا مباشرًا لدروس يوم الخميس من الأسبوع الـ 15 للمرحلتين المتوسطة والثانوية وذلك عبر عرب سات 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب من الرابط التالي: هنا.
ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:
– الدخول على الإعدادات.
– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.
– اختيار القمر الصناعي عرب سات.
– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.
– اختيار معدل الترميز 27500.
– ضبط الإرسال على DVB-S2.
– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.