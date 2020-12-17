بث مباشر لدروس اليوم الخميس للمرحلتين المتوسطة والثانوية

المواطن - الرياض

قدمت قناة عين بثًا مباشرًا لدروس يوم الخميس من الأسبوع الـ16 للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

ويمكن متابعة دروس اليوم على قنوات عين عبر عرب سات تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب على الرابط التالي: هنا.

تردد قناة عين:

ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:

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