بدء التسجيل في منصة إحكام لتملّك العقارات

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم الأحد، إطلاق منصة إحكام المخصصة لاستقبال طلبات التملك للعقارات الجديدة.

ومن المتوقع أن تشهد منصة إحكام إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين ينتظرون أن تضع الآلية الجديدة نهاية سعيدة لأحلامهم في تملك عقاراتهم، ما ينهي مشكلة استحداث أحياء كاملة في أغلب مدن المملكة دون صكوك تملك.

وتشير إحصاءات إلى أن مساحة هذه الأحياء تتجاوز في بعض المدن 50 مليون متر مربع تضم آلاف المنازل والأملاك المختلفة التي يقطنها الأهالي دون وثائق تملك.

بدورها، أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة، أنه يتعين إرفاق كافة المستندات الداعمة لطلبات تملك العقارات مع بدء التقديم.

يذكر أن أمانات المناطق أتاحت للمواطنين التأكد من المكاتب المعتمدة عن طريق العودة إلى موقع بلدي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

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