بدء تطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي

المواطن - واس

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بدء تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي ، على أن يُعلن عن موعد إلزامية التطبيق من قبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في وقت لاحق.

وأشارت الوزارة إلى أن المستفيد غير مُلزم في الفترة الحالية بالتعاقد مع مقاول معتمد أو تأمين ضد العيوب الخفية على المباني السكنية في ظل التطبيق الاسترشادي لكود البناء السكني ، لافتة النظر إلى أنَّ إصدار رخصة البناء ورفع إشعارات مراحل البناء وإصدار شهادة إشغال المبنى عن طريق منصة بلدي من خلال مكاتب هندسية معتمدة.

وشددت الوزارة على أهمية أخذ المعلومات المتعلقة بتطبيق كود البناء السعودي من مصادرها المعتمدة والجهات المختصة،المتمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

يُذكر أنَّ وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخرا خدمات الرخص الإنشائية الموحدة عبر منصة ” بلدي”، التي يمكن من خلالها تحقيق جميع متطلبات كود البناء السعودي ومن ضمنها تعاقد المستفيد مع مكتب هندسي مصمم ومشرف ومقاول بناء معتمد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والتأمين الإلزامي للمباني وفق وثيقة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي حيث ستُطبَّق وفق مراحل تطبيق كود البناء السعودي.

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