بدأها محمد بن سلمان .. وزراء ومسؤولون تلقوا لقاح كورونا

المواطن - الرياض

كعادته في أن يكون قدوة ومثلًا للآخرين، تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة، في خطوة سار على خطاها وزراء ومسؤولون.

وتلقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وكذلك رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الجرعة الأولى من اللقاح، في رسائل طمأنة وتأكيد على فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يشارك المزيد من الوزراء والمسؤولين في تلقي لقاح كورونا ضمن خطة مواجهة وزارة الصحة لكوفيد 19، وهو ما يبعث المزيد من رسائل الثقة إلى المواطنين والمقيمين.

دعوة لأخذ اللقاح:

وكانت وزارة الصحة دعت المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

أثناء تلقي الأمير عبدالعزيز بن سعود ، اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19. pic.twitter.com/yjGhtzCDOv — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 25, 2020

وأكدت الوزارة مأمونية اللقاح وفاعليته؛ نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

ودعا وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، المواطنين والمقيمين إلى الاهتمام بالحصول على لقاح كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية بدلًا من الاهتمام بمتابعة أخبار تطورات وسلالات الفيروس.

وقال عسيري: ”لا تشغلوا أنفسكم بسلالات وطفرات وتحورات فقد كُفيتم ذلك”.

وتابع وكيل وزارة الصحة المساعد: “ما سيخرجنا جميعًا من عنق الزجاجة بإذن الله أمران؛ حصول أكبر عدد ممكن منّا على اللقاح والاستمرار في الإجراءات الاحترازية الحالية حتى نصل إلى المناعة”.

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