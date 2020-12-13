برؤية ستغير الرياضة في آسيا .. لجنة ملف الرياض للألعاب الآسيوية 2030 تصل عمان

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبرز موقع أروند ذا رينجز وصول لجنة ملف الرياض للألعاب الآسيوية 2030 اليوم الأحد، إلى مسقط، عمان، قبل التصويت لمنح حقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 في الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي (OCA) في 16 ديسمبر 2020.

وقال الموقع: إنه ومن بين كبار أعضائها الذين وصلوا إلى مسقط للتصويت على دورة الألعاب الآسيوية، المدير العام للرياض 2030 ونائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز.

وضم الوفد المسافر بعضًا من كبار الرياضيين في السعودية وأبطال الألعاب الأولمبية وممثلي اللجنة الأولمبية السعودية.

رؤية الرياض 2030 الجريئة:

ويزور الوفد مسقط لتقديم رؤية الرياض 2030 المتمثلة في تحويل المستقبل إلى اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية (NOCs)- التي ستصوت للمدينة المستضيفة لعام 2030 شخصيًّا أو بشكل آمن عبر الإنترنت.

وستعرض الرياض 2030 رؤيتها الجريئة لألعاب آسيوية حديثة ونابضة بالحياة ومتنوعة توفر اليقين التجاري والمشجعين الجدد المتحمسين وتوحد آسيا في احتفال بالرياضة.

وتعد محاولة الرياض 2030 لاستضافة أول دورة ألعاب آسيوية على الإطلاق في السعودية أولوية وطنية وتتماشى مع إستراتيجية رؤية المملكة 2030 التي وضعها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فهي الهدف الأول للحركة الرياضية السعودية.

طفرة في الرياضة الآسيوية:

وأبرز الموقع تصريحات الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، مدير عام الرياض 2030 ونائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية حيث قال: “يسعدنا أن نصل إلى مدينة مسقط الجميلة، ونتطلع إلى تقديم رؤيتنا لمدينة الرياض 2030 إلى الجمعية العامة للمجلس الأولمبي الآسيوي”.

وأضاف: “عرضنا- الذي يتماشى تمامًا مع خطط التنمية طويلة الأجل لبلدنا- سيغير مستقبل الرياض والسعودية والحركة الرياضية في آسيا ككل، يحظى عرضنا بدعم سياسي وعام كامل وثابت، ونحن ملتزمون بالعمل بشكل تعاوني مع المجلس الأولمبي الآسيوي لوضع الرياضة والحركة الأولمبية الآسيوية في قلب المجتمع في الرياض والسعودية”.

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