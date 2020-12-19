برشلونة يسقط في فخ التعادل الإيجابي ضد فالنسيا

المواطن - محمد سمعه

انتهت- قبل قليل- مباراة برشلونة وفالنسيا بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2020/ 2021.

أحداث مباراة برشلونة وفالنسيا:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي فالنسيا، حيث نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب مختار دياخابي بالدقيقة الثلاثين من ضربة رأسية متقنة.

وفي ظل سعي البارشا لإحراز هدف التعادل، تمكن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من إحراز هدف التعادل للنادي الكتالوني بالدقيقة الخامسة والأربعين بعد متابعة ممتازة للكرة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني كثف نادي برشلونة من ضغطه الهجومي ليتمكن المدافع رونالد أراخو من إحراز الهدف الثاني للبارشا، وسط دربكة دفاعية من لاعبي فالنسيا بالدقيقة الثانية والخمسين.

وظل فالنسيا يقاتل بحثًا عن إحراز الهدف الثاني، حتى نجح اللاعب ماكسي غوميز في إضافة الهدف الثاني للخفافيش بالدقيقة السبعين بطريقة جميلة.

ولم تتغير نتيجة المباراة ليسود التعادل الإيجابي بين الفريقين، في لقاء أُقيم على ملعب الكامب نو.

وأصبح رصيد برشلونة بعد التعادل 21 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد فالنسيا 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

ميسي يُعادل رقم الأسطورة بيليه:

وفي سياق آخر، نجح النجم ليونيل ميسي، في معادلة رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، عن طريق تسجيل 643 هدفًا مع فريق واحد، وذلك بعد أن نجح في إحراز الهدف الأول للبارشا في شباك فالنسيا خلال مباراة الفريقين مساء اليوم السبت في الدوري الإسباني.

وتمكن ميسي صاحب الـ33 عامًا في الوصول إلى هذا الرقم بعد أن سجل هدفًا في شباك فالنسيا بضربة رأسية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة الفريقين.

وكان بيليه سجل 643 هدفًا مع نادي سانتوس البرازيلي على مدار 19 موسمًا. ولم يتمكن ميسي من الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا أول أمس الخميس، حيث فاز بها المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

شارك الخبر