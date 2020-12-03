برشلونة يقترب من رقم غائب منذ 18 عامًا

المواطن - مروة نبيل

اقترب نادي برشلونة من تحقيق رقم غائب عن الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا منذ 18 عامًا.

برشلونة ضد فرينكفاروزي

ولعب برشلونة ضد فرينكفاروزي المجري بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتمكن الفريق الكتالوني من تحقيق الفوز بثلاثية دون رد خارج ملعبه.

وشهدت المباراة تألقًا من لاعبي الفريق الكتالوني، حيث سيطروا على معظم الفترات، وسجلوا ثلاثية خلال أحداث الشوط الأول عن طريق أنطوان جريزمان، برايثوايت وديمبلي في الدقائق 14، 20 و28.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يتذيل فرينكفاروزي المجري الترتيب برصيد نقطة واحدة.

البارشا يقترب من رقم غائب

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الكتالوني نجح في تحقيق الفوز في مبارياته الـ 5 الأولى ضمن مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ 18 عامًا.

ولفتت “أوبتا”، إلى أن الفريق الكتالوني في موسم 2002/ 2003، تمكن من تحقيق الفوز في جميع مبارياته الـ 6 في المجموعة، والتي كانت تضم معه كلًا من لوكوموتيف موسكو وغلطة سراي وكلوب بروج.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في هذا الموسم في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث ودع البطولة من الدور ربع النهائي على يد يوفنتوس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

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