برنامج الناري تنزيل مقاطع فيديو

يمكنك تحميل فيديوهات يوتيوب بكل سهولة من خلال برنامج الناري تنزيل مقاطع فيديو اليوتيوب وبخطوات بسيطة لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد وبجودة عالية وفي وقت قصير لمشاهدتها والاستمتاع بها.

برنامج الناري تنزيل مقاطع فيديو

يسعى الكثير من الأشخاص إلى محاولة تحميل الفيديوهات المفضلة من اليوتيوب سواء على الهاتف أو على اي جهاز آخر وهناك بعض البرامج التي يمكنك من خلالها تحميل فيديوهات اليوتيوب بكل سهولة وفي وقت قصير ودون الحاجة إلى القيام بالكثير من الخطوات المعقدة.

ولذلك سنقدم لكم من خلال هذا الموضوع على موقع المواطن برنامج الناري تنزيل مقاطع فيديو اليوتيوب بالإضافة إلى الكثير من البرامج والتطبيقات الأخرى وأهم المعلومات عنها كل ذلك سوف تجده في السطور القادمة.

تحميل من يوتيوب بواسطة برنامج تيوب ميت

من الممكن أن تقوم بتحميل الفيديوهات من اليوتيوب من خلال البرنلمج الرائع تيوب ميت على الهاتف الخاص بك الذي يعمل بنظام أندرويد عبر القيام بالخطوات التالية:

أول شيء يجب عليك فعله لتحميل فيديوهات يوتيوب التوجه إلى متصفح جوجل ثم فتح الموقع الخاص بتحميل البرنامج من هذا الرابـــــــط .

. ثم اضغط على زر التنزيل الآن المتواجد بصفحة تحميل البرنامج

وبعدها قم بالنقر على زر Download APK

وبعدها قم بالضغط على زر موافق عند وجوده على الصفحة.

ثم اضغط على زر فتح وبعدها قم بمنح الأذونات اللازمة لفتح البرنامج على الهاتف.

ثم قم بتثبيت البرنامج على الهاتف عبر الضغط على زر تثبيت.

ثم اضغط بعدها على زر فتح.

ثم انقر على موافق للموافقة على شروط الاستخدام.

بعدها قم بالذهاب إلى المقاطع المفضلة لك على يوتيوب لتقوم بنسخها من خلال نسخ رابط الفيديو.

الصق رابط الفيديو المراد تحميله في شريط العنوان المتواجد في لوحة التطبيق وبعدها سيتم فتح الفيديو من خلال التطبيق ذاته.

ثم اضغط على خيارات التنزيل وبعدها اختار الجودة المطلوبة ثم اضغط على زر تنزيل.

بعدها سوف يتم تحميل الفيديو بكل سهولة على الهاتف الخاص بك.

برنامج you tube Go

يعتبر برنامج you tube Go من أفضل البرامج التي يمكنك الاستعانة بها في تحميل الفيديو من اليوتيوب والتمتع بمشاهدته على الهاتف الخاص بك حيث أنه يعد من التطبيقات المفعلة عالميًا في أكثر من مائة وثلاثون دواة حول العالم كما أنه يتيح لك العديد من المزايا المجانية في تحميل فيديوهات يوتيوب.

إضافة إلى ذلك فإن هذا البرنامج يتيح لك القيام بمشاركة مقاطع الفيديو التي تفضلها مع الأشخاص الآخرين عبر التطبيق مع محافظته على جودة الفيديو عند التحميل ولكن ما يعيب هذا البرنامج أنه لا يتيح لك تنزيل مقاطع الفيديو التي تتواجد على مواقع التواصل كفيس بوك أو إنستقرام وغيرها.

برنامج سناب تيوب

يعتبر برنامج سناب تيوب أحد البرامج التي تتيح لك تحميل الفيديوهات من اليوتيوب بكل سهولة فيمكنك تنزيل المقاطع بكل سهولة بعد تحميله على الهاتف الخاص بك من خلال واجهة بسيطة جدًا في التعامل كما أنه يعتبر من البرامج الجيدة في تحميل الفيديوهات من المواقع الأخرى بخلاف اليوتيوب مثل انستقرام وفيس بوك وتويتر وغيرها الكثير.

ويتيح لك هذا البرنامج أيضًا أن تقوم بتحميل مقاطع الفيديو بصيغ متعددة وتنسيقات رائعة إضافة إلى ذلك فيمكنك أيضًا تحويل مقاطع الفيديو إلى مقاطع صوتية من خلال البرنامج وبكل سهولة دون الحاجة إلى القيام بأي خطوات معقدة.

تحميل من اليوتيوب ببرنامج Ins tube

من الممكن أن تقوم بتنزيل مقاطع الفيديو بكل سهولة عبر الاستعانة بهذا البرنامج الرائع وبخطوات بسيطة يمكن إجرائها عبر اتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الأنترنت المتواجد على الجوال الخاص بك.

ثم البحث عن موقع تحميل برنامج Ins tube عبر المتصفح.

بعد فتح صفحة الموقع قم بالضغط على زر التحميل المجاني وبعدها اضغط على زر داونلود.

ثم قم بفتح التطبيق على جوال الأندرويد وانتقل عبر التطبيق إلى موقع اليوتيوب.

ثم ابحث عن الفيديو المراد تحميله عبر البرنامج.

ثم اضغط على زر التنزيل المتواجد أمامك.

بعدها قم باختيار الصيغة التي تريد التحميل من خلالها.

بعد ذلك سيتم تحميل الفيديو المراد على الهاتف الخاص بك بكل سهولة.

التحميل من يوتيوب عبر المواقع

هناك الكثير منالمواقع الألكترونية التي تمكنك من تحميل الفيديوهات من موقع يوتيوب بكل سهولة دون الحاجة إلى تحميل أي برامج أو تطبيقات على الهاتف الخاص بك وذلك باتباع الخطوات التالية:

أول شيء قم بفتح متصفح جوجل ثم ابحث عن أحد المواقع لتحميل الفيديو من يوتيوب مثل keep vid

ثم افتح الموقع لتقوم بتنزيل الفيديو المراد تنزيله.

انتقل إلى الفيديو الذي تريد تحميله من يوتيوب ثم اضغط على الرابط المتواجد بشريط العنوان وقم بنسخه.

بعدها الصقه في موقع التحميل في الخانة المخصصه لوضع الروابط وغالبًا سوف تجدها في وسط صفحة الموقع.

ثم اختر جودة الفيديو من خلال واجهة الموقع وبعدها اضغط على زر التنزيل.

بعدها سوف يتم تنزيل الفيديو على الجهاز الخاص بك بكل سهولة وفي وقت قصير.

تحميل فيديوهات يوتيوب لأنظمة الويندوز

يمكنك تنزيل الفيديو من يوتيوب للأجهزة التي تعمل من خلال نظام الويندوز عبر اتباع الخطوات الآتية:

قم بالتوجه إلى متصفح مايكروسوفت إيدج وافتحه من خلال الجهاز الخاص بك.

ثم افتح موقع يوتيوب وابحث عن الفيديو الذي تريد تحميله.

ثم انسخ رابط الفيديو المتواجد بشريط العنوان.

بعدها قم بالتوجه مباشرة إلى موقع Bit Downloader

ثم الصق رابط الفيديو في صفحة الموقع في الخانة المخصصة لذلك.

ثم اختر جودة تنزيل الفيديو وبعدها اضغط على زر تحميل.

بعدها سيتم تحميل الفيديو غلى الجهاز الخاص بك بكل سهولة وفي وقت بسيط.

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