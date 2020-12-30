برونو هنريكي يُشارك في تدريبات الحد البحريني

المواطن - مروة نبيل

انتظم نجم نادي الاتحاد، البرازيلي برونو هنريكي في تدريبات فريق الحد البحريني، لعدم قدرته على السفر إلى السعودية خلال الفترة الحالية.

برونو هنريكي يتدرب في البحرين

وتكفل مجلس إدارة نادي الحد البحريني، برعاية ومتابعة برونو هنريكي العالق في البلاد، حيث لم يتمكن من المغادرة إلى السعودية، بسبب إغلاق المنافذ البرية والجوية في ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقًا لـ”كووورة”.

وانخرط اللاعب البرازيلي في تدريبات الحد البحريني خلال الأيام الماضية، حيث خاض حصصًا تدريبية مع الفريق بقيادة المدرب البحريني محمد الشملان، من أجل الحفاظ على حالته البدنية والفنية.

وغاب برونو هنريكي عن مباراة الاتحاد ضد الهلال في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، بعدما وصل إلى البحرين، قادمًا من البرازيل، وتعذر قدومه إلى السعودية بعد إيقاف رحلات الطيران لمدة أسبوع، قبل أن يمتد لأسبوع آخر.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يحل العميد ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مساء يوم غد الخميس، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة بعد تعادله إيجابيًّا ضد الهلال.

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