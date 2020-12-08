بريطانيا تتخذ خطوات تاريخية لإنهاء وباء فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

نشر علماء جامعة أكسفورد اليوم دراسة تثبت أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهم آمن وفعال بنسبة 70% في التجارب السريرية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تواجه الجهة المنظمة في المملكة المتحدة الآن معضلة حول ما إذا كانت ستوافق على اللقاح أم لا.

نتائج مسيرة للاهتمام:

وقالت إسترازينكا، شركة الأدوية المنتجة للقاح: إن هناك فاعلية للقاح بنسبة 62 في المائة، ولوحظت في الأشخاص الذين تلقوا جرعتين كاملتين.

وفي الوقت ذاته، وجدت الشركة أن مجموعة صغيرة من المتطوعين الذين تم إعطاؤهم عن طريق الخطأ نصف جرعة فقط أولًا، متبوعة بجرعة كاملة، حصلوا على حماية أفضل بنسبة 90% من فيروس كورونا.

وقال الباحثون في المشروع: إن الاكتشاف كان “مثيرًا للاهتمام” و”غير مخطط له” لكنهم اعترفوا بأنهم ليس لديهم أي فكرة عما إذا كانت الجهة المنظمة في المملكة المتحدة ستوافق على هذه الطريقة أم لا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه المملكة المتحدة اليوم خطوة عملاقة نحو إنهاء الوباء أخيرًا فيما أطلق عليه اسم “V-Day”، بعد أن بدأت الجهة المنظمة في المملكة المتحدة أكبر حملة تطعيم في التاريخ البريطاني في 50 موقعًا للمستشفيات، وقامت بتلقيح 5 آلاف شخص من المسنين.

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