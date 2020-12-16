بريطانيا تعترف: موسكو قادرة على قتل الآلاف في شوارع لندن 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

حذر وزير الدفاع في بريطانيا، بن والاس، من أن روسيا قادرة على قتل الآلاف عن طريق استخدام الأسلحة الكيماوية في شوارع المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن بن والاس اعترف بأن السلوك الروسي مختلف وعلى غير طبيعته في الأيام الماضية وذلك بعد رصد موجة من النشاط في المياه البريطانية في الأسابيع الأخيرة.

وشدد على أنه على الرغم من أن بريطانيا تأمل في إقامة علاقة مع روسيا إلا أن التوترات تصاعدت بعد أن استخدمت الحكومة الروسية غاز الأعصاب في شوارع بريطانيا قبل عامين.

وسممت روسيا الجاسوس السابق سيرجي سكريبال، 69 عامًا، وابنته يوليا بغاز الأعصاب الروسي نوفيتشوك في سالزبوري في مارس 2018، بحجة أنه كان جاسوسًا بريطانياً باع أسرارًا تخص روسيا، وقد نجا كلاهما لكن الأب احتاج إلى وضع القصبة الهوائية وهو الآن يتنفس من خلال أنبوب.

وفي حديثه خلال زيارة إلى معسكر تابا في إستونيا، قال والاس: هذا النوع من غاز الأعصاب يمكن أن يقتل الآلاف من الناس في شوارعنا.

وفي الإطار نفسه، توفيت دون سترجيس، 44 عامًا، بعد تسممها بنفس الغاز في مدينة أميسبوري البريطانية القريبة من سالزبري، وقد تحركت عائلتها لاتخاذ إجراءات قانونية ضد روسيا، حيث رفع محامو عائلة الضحية دعوى قضائية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المحكمة العليا في لندن، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.

تفاصيل القضية ليست معروفة بعد، ولا يمكن سماعها حتى يتم الانتهاء من التحقيق في وفاة السيدة ستورجس، لكن قيل أنها تسممت بالغاز من خلال استبدال زجاجة عطرها بأخرى تحتوي على الغاز السام .

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