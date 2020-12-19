بسبب كورونا .. ارتفاع نسب وفيات الجرعات الزائدة من المخدرات بالولايات المتحدة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصل تقرير جديد إلى أن وفيات الجرعات الزائدة من المخدرات ارتفعت في الولايات المتحدة؛ بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أكثر من 81 ألف حالة وفاة حدثت في فترة الـ12 شهرًا المنتهية في مايو 2020، بزيادة قدرها 20 بالمائة تقريبًا عن فترة الـ12 شهرًا المنتهية في يونيو 2019، وفقًا للبيانات المؤقتة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ارتفاع مخيف للنسب:

وكان الدافع وراء ذلك بشكل خاص هو زيادة استخدام الفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية أقوى 100 مرة من المورفين.

في 25 ولاية، ارتفعت الوفيات المرتبطة بالمواد الأفيونية بنسبة تزيد عن 20 في المائة خلال فترة الـ12 شهرًا.

ولقد أوجد الوباء أرضًا خصبة للإدمان مع لجوء العديد إلى المواد الأفيونية للتغلب على فقدان الوظائف ووفيات لأحباء بسبب البرامج التي تم إلغاؤها أو استبدالها بالتطبيب عن بعد لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على الرصانة.

ونظر مركز السيطرة على الأمراض في سجلات الوفيات التي تلقاها ومعالجتها المركز الوطني للإحصاءات الصحية.

بعد انخفاض وفيات الجرعات الزائدة بنسبة 4.1% من 2017 إلى 2018، ارتفع العدد بنسبة 18.2% من 12 شهرًا المنتهية في يونيو 2019 إلى 12 شهرًا المنتهية في مايو 2020.

أسباب ارتفاع النسب:

ويبدو أن الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المخدرات على وجه التحديد قد تسارعت خلال الأشهر الأولى من جائحة فيروس كورونا.

في 25 ولاية ومقاطعة كولومبيا، زادت وفيات الجرعات الزائدة من المخدرات بأكثر من 20 في المائة من يونيو 2019 إلى مايو 2020.

بين 11 ولاية ومدينة نيويورك، ارتفعت الوفيات بسبب الجرعات الزائدة بين 10 في المائة و19 في المائة. في 10 ولايات، ارتفعت الوفيات بين صفر وتسعة بالمائة.

وانخفضت الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات في أربع ولايات، ووجد التقرير أن المواد الأفيونية الاصطناعية هي الدافع الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات.

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