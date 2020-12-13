بسبب هزائم النصر .. ماذا طلب السويكت من أمرابط ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف صفوان السويكت رئيس نادي النصر، عن طلبه من النجم المغربي نور الدين أمرابط وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول بـ العالمي بالفترة الأخيرة.

ويعيش العالمي فترة صعبة حاليًا حيث منذ توديع الفريق لدوري أبطال آسيا من دور نصف النهائي، والفريق يمر بحالة سيئة حيث خسر نهائي كأس الملك ضد الهلال وخسر ست مباريات من أصل 8 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لـ تقارير إخبارية فإن السويكت طلب من أمرابط البحث عن نادٍ آخر للانتقال له بسبب هبوط مستواه، وعدم وجود رغبة داخل أصفر العاصمة للإبقاء عليه.

وفي هذا السياق أكد الإعلامي الرياضي متعب بن عبدالله أن إدارة العالمي طلبت من وكيل أمرابط البحث له عن نادٍ جديد من أجل الانضمام له.

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وكان اسم أمرابط مع الحارس الأسترالي برادلي جونز والمدافع البرازيلي مايكون ارتبطوا بالرحيل عن العالمي بالفترة الأخيرة.

حمدالله يحقق رقمًا سلبيًا

وفي وقت سابق، دوّن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر رقمًا سلبيًا بعد الخسارة من النادي الأهلي أمس السبت في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان حمدالله أهدر ركلة جزاء بـ مباراة الأهلي والنصر، حيث تصدى لها الحارس محمد العويس بمنتهى البراعة، لتكون ثالث مباراة على التوالي لـ حمدالله يُهدر فيها ركلة جزاء، بعد أن أهدر في لقاء أبها وفي لقاء الاتفاق ثم في لقاء الأهلي.

وفي موسمي 2018/2019 و 2019/2020، أهدر حمدالله فقط 4 ركلات جزاء بواقع ركلتين في كل موسم.

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