بصورة .. خبر سار من سلمان الفرج لجماهير الهلال

المواطن - محمد سمعه

ألمح اللاعب الدولي سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال، لاقترابه من تجديد عقده مع أزرق العاصمة، وذلك بعد أن نشر صورة عبر Story حسابه في موقع “الإنستجرام”.

ونشر الفرج صورة له بعد تجديد عقد زميله في الفريق عبدالله عطيف، حيث جاءت الصورة وهي محمولة بتعبير شخص ينتظر شيء بعين مُركزة وثاقبة.

ماذا قال رئيس الهلال عن تجديد عقد سلمان الفرج ؟

وكان فهد بن نافل رئيس الهلال أكد في تصريح تلفزيوني بعد مباراة النصر في نهائي كأس الملك يوم 28 نوفمبر الماضي أن المفاوضات مع الفرج تسير بشكل جيد، بينما قال نجم الأزرق إن لم يُجدد عقده بصورة رسمية حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الهلال اليوم الجمعة عن تجديد تعاقده مع اللاعب عبدالله عطيف، لاعب وسط الفريق الكروي الأول، حتى عام 2023.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال أن إدارة النادي، برئاسة فهد بن نافل، اتفقت على تجديد عقد عبدالله عطيف حتى عام 2023 ولمدة سنتين.

وتمت مراسم التوقيع في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري بمقر النادي.

إدارة الأزرق تُركز على التجديد لـ الفرج وياسر الشهراني:

وبعد التجديد لـ عطيف، تسعى إدارة الهلال للتجديد للاعبين سلمان الفرج وياسر الشهراني حيث قالت صحيفة “الرياضية”: إن المفاوضات مع الدوليين سلمان الفرج، وياسر الشهراني، لم تُحسم بعد، حيث تتفاوض الإدارة في الفترة الجارية مع وكيليهما لتمديد عقديهما لمدة ثلاثة أعوام، ولم تتوصَّل حتى الآن إلى اتفاق معهما بشأن المقابل المالي.

واختتم المصدر تصريحاته لـ الصحيفة قائلًا: “ومن المنتظر أن ترفع الإدارة الزرقاء عرضيها لحسم الملفَّين المهمَّين قبل دخول اللاعبَين الفترة الحرة في يناير المقبل، التي تسمح لهما بالتفاوض مع أندية أخرى”.

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