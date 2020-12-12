بعدما سلبته حقوقه في الدفاع عن نفسه .. إيران تعدم روح الله زم

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بإعدام روح الله زم، مدير قناة أمد نيوز على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، حسبما ذكر موقع راديو فردا.

وأعلن مكتب المدعي العام في طهران، فجر اليوم، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق روح الله زم، فيما كان متحدث باسم القضاء في الإيراني قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام بحق روح الله زم.

تهم دون دلائل:

وتم القبض على روح الله زم، الذي كان يعيش في فرنسا، أثناء رحلة إلى العراق وتم تسليمه إلى إيران، واتهم الفرع الخامس عشر من محكمة الثورة في إيران، برئاسة القاضي أبو القاسم سلافاتي، في يوليو من العام الجاري، في 13 قضية، بتهمة توجيه الإهانات للثورة الإيرانية والتجسس وغيرها من التهم.

واحتجت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشدة على بث الاعترافات القسرية لزم على شاشات التلفزيون خلال العام الماضي، معربة عن قلقها من احتمال تعذيب روح الله زم في السجن.

في يوليو من هذا العام، وصف محمد علي زم، والد روح الله زم، حكم الإعدام الصادر عن محكمة الثورة بأنه غير قانوني، وأعلن أن ابنه قد حُرم من أبسط حقوقه خلال المحاكمة.

إدانات دولية وسلب للحقوق:

وأضاف زم أن ابنه لم يكن لديه سلطة الدفاع عن نفسه بشكل كامل وشامل أثناء المحاكمة، وأن هذا الحق ألغي بتوجيه من مسؤول قضائي لصالح التحقيق المتحيز مع الضباط والمحققين.

وكانت مراسلون بلا حدود قد وصفت سابقًا حكم الإعدام الصادر بحق روح الله زم بأنه غير مقبول وأن محاكمته غير عادلة.

ووصفت مراسلون بلا حدود القاضي أبو القاسم سلفاتي، الذي ترأس محاكمة روح الله زم، بأنه “جلاد الصحفيين والمدونين”. في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى زم، تم اعتقال عدد من المعارضين لإيران في دول مجاورة ونقلهم من وإلى طهران.

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