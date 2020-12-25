بعد الأمير محمد بن سلمان.. وزيرا الداخلية والثقافة يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

تلقى وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19، كما تلقى كذلك وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

أثناء تلقي الأمير عبدالعزيز بن سعود ، اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19. pic.twitter.com/yjGhtzCDOv — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 25, 2020

ونشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة للأمير عبدالعزيز بن سعود وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

كما نشر وزير الثقافة، عبر حسابه، صورةً له لحظة تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، معلقًا عليها بالقول: “قاد سمو سيدي ولي العهد معركة السعوديين ضد (كوفيد–19). واليوم نحصد مكتسبات جهوده ورؤيته.. حفظك الله للوطن ومستقبله وشعبه”.

كما تلقى رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وقال عبر تويتر: أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech… والحمد لله الأمور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه”.

أخذت الجرعه الاولى من لقاح pfizer-Biontech … والحمدلله الامور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعه بأخذه ❤️ pic.twitter.com/LamvUy8aLq — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 25, 2020

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد تلقى في وقت سابق اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد–19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

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