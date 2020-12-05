بعد التعادل مع الباطن .. مدرب التعاون يطلب الاجتماع مع لجنة الحكام

المواطن - محمد سمعه

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي التعاون، عقد اجتماع مع لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد تعادل فريقه اليوم السبت ضد نادي الباطن بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كارتيرون – مدرب #التعاون:

ركلة جزاء صريحة لم يحتسبها لنا الحكم.. المفترض أن يكون هناك اجتماع بين مدربي الدوري ولجنة الحكام.#الباطن_التعاون pic.twitter.com/3U0eDuC2YH — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 5, 2020

وتحدث كارتيرون للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “أعتقد أنه يجب عقد اجتماع بين لجنة الحكام ومدربي أندية دوري المحترفين لمعرفة متى يُسمح لهم برؤية تقنية الفيديو من عدمها، خاصة إذا كان هناك ركلة جزاء مستحقة لفريقهم، وأيضًا لمعرفة كيفية التصرف في الحالات الجدلية”.

وأضاف كارتيرون: “ما بين شوطي مباراتنا ضد الباطن، رأيت في الشاشة وجود ركلة مستحقة لنا والحكم لم يحتسبها، وأيضًا في مباراة الاتحاد كانت لنا ركلة جزاء لم تُحتسب وبسبب الأخطاء التحكيمية، فقدنا 4 نقاط في الدوري بالموسم الحالي”.

كارتيرون يُسلط الضوء على تحسن أداء نادي التعاون:

وتابع المدرب الفرنسي: “أنا سعيد بتحسن أداء فريقي من مباراة لـ أخرى والفريق أصبح يُقدم كرة قدم ممتعة”.

وحسم التعادل الإيجابي، نتيجة مباراة الباطن والتعاون، حيث انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح نادي الباطن سريعًا التسجيل، حيث أحرز الهدف الأول عبر اللاعب فابيو أبرو بالدقيقة الثالثة مع بداية المباراة.

وحاول سكري القصيم بعدها، السعي لإدراك هدف التعادل، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الباطن بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني استمرت محاولات نادي التعاون لإحراز الهدف الأول، حيث نجح اللاعب سميحان النابت في إدراك هدف التعادل لسكري القصيم بالدقيقة التسعين. سكري القصيم يحتل المركز السابع: وأصبح رصيد سكري القصيم بعد التعادل 10 نقاط بالمركز السابع، بينما أصبح رصيد نادي الباطن 8 نقاط بالمركز التاسع.

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