بعد الخسارة ضد ضمك .. مشكلة تواجه مدرب الأهلي السعودي

المواطن - محمد سمعه

يواجه المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي السعودي، خطر الإقالة، وذلك بعد الخسارة اليوم السبت من نادي ضمك بنتيجة 4/ 3، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الراقي خسر برباعية مقابل ثلاثية، بعد أن كان متقدمًا بثلاثية مقابل هدف مع نهاية أحداث الشوط الأول.

الشمراني يُهاجم لاعبي الأهلي السعودي:

ووجه الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني هجومًا لاذعًا ضد لاعبي النادي الأهلي، وذلك بعد خسارتهم اليوم السبت ضد فريق ضمك بنتيجة 4/ 3، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الشمراني مجموعة من التغريدات قائلًا: “فلادان ؟!، ولن أُزيد، اخجلوا لقد شوهتم تاريخ الأهلي أيها الصغار، معقولة يخرج ميتريتا، وأوسو وفتوحي دفعة واحدة ويغضب المدرب من الكارثة وهو جزء منها”.

أحداث المباراة بين الفريقين:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من الراقي، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الغاني صامويل أوسو بالدقيقة الـ12. وواصل الراقي ضغطه، حتى أضاف اللاعب أوسو الهدف الثاني لـ الراقي بالدقيقة الـ18. وقلص اللاعب إيميليو زيلايا الفارق محرزًا الهدف الأول لفريق ضمك بالدقيقة الـ25. وتواصلت الإثارة حيث نجح الصربي فيجسا في إضافة الهدف الثالث لـ الراقي بالدقيقة الخامسة والثلاثين. وانتهى الشوط الأول من مباراة ضمك والراقي بتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف. وفي الشوط الثاني تواصلت الإثارة حيث عاد نادي ضمك وسجل هدفين عبر كل من زيلايا وفاروق شافعي من ضربتي رأس في الدقيقتين الـ75 والـ77. وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، باغت مازن أبو شرارة لاعب ضمك، الحارس محمد العويس حارس الراقي ليسجل الرابع في مرماه لـ فارس الجنوب بالدقيقة الحادية والتسعين. وبعد الفوز أصبح رصيد ضمك، 4 نقاط في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الأهلي السعودي عند 13 نقطة.

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