بعد سلسلة التعثرات .. 3 صفقات من العيار الثقيل على رادار النصر

المواطن - محمد سمعه

يمر الفريق الكروي الأول بنادي النصر بفترات عصيبة بالفترة الحالية، حيث يحتل الفريق حاليًّا المركز الـ15 “قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الخسارة من نادي أبها أمس الخميس.

وأصبح مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت، أنه يُفكر في التعاقد مع 3 صفقات من العيار الثقيل، لإنقاذ الفريق في المباريات المقبلة.

وكان الإعلامي الرياضي متعب بن عبدالله ذكر في تغريدة له أن أصفر العاصمة يُفكر في ضم الأرجنتيني بابو جوميز صانع ألعاب نادي أتالانتا الإيطالي.

كذلك يرغب العالمي في ضم كل من البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب نادي جيانغسو سوننج الصيني ومواطنه لوكاس فيريسيمو مدافع الفريق الكروي الأول بنادي سانتوس البرازيلي.

شبح الإقالة يُطارد مدرب النصر:

وستتجه إدارة نادي النصر إلى إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك بعد تلقي الخسارة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على يد نادي أبها أمس الخميس.

وقبل مباراة أبها، كان المدرب روي فيتوريا تعرض لانتقادات قوية بعد خسارة نهائي كأس الملك يوم السبت الماضي ضد نادي الهلال، حيث طالبت فئات عريضة من جماهير العالمي إقالته كونه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق الكروي الأول.

من هو البديل لـ فيتوريا ؟

وسيكون بديل المدرب فيتوريا في النصر، هو المدرب الروماني دان بيترسكو الذي تقدم باستقالته من تدريب نادي كلوج الروماني مؤخرًا.

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