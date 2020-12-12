المواطن - الرياض

عاد مالك الإبل مبارك ناصر آل بريك، الشهير بـ”ابن قريع”، إلى ساحة المنافسات بعد سنتين من الغياب عن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وتوعد “ابن قريع” بالعودة لمنصة التكريم متصدرًا في المركز الأول بـ”فردية الصفر” المسماة “قراعة” من سلالة فحله “ولد حاكم الصفر”.

وقال: “نشارك في شوط المفاريد، ولو أتيحت لنا الفرصة للمشاركة في شوط الجل لحققنا الصدارة”.

وكان “ابن قريع” قد انقطع عن المهرجان بعد نفوق فرديته الشهيرة “خزامة” الحائزة على صدارة “الوضح” في عدة مهرجانات لمدة ست سنوات.

وشارك “ابن قريع” في منافسات فئة “الفحل وإنتاجه” للون “الوضح”، وذلك بمنقيته “الحاكمات” لفحلها “الحاكم”، دون تواجد الفحل في العرض أسوة ببقية المشاركين.

وأكد “ابن قريع” أنه حصل على استثناء من إدارة المهرجان؛ وذلك لأن الفترة الحالية تعتبر فترة “هداد الفحول”، وباعتبار “الحاكم” من أشهر وأقوى فحول الإنتاج للون “الوضح” وهو من سلالة الفحل “عليان الباتلي”، فإنه متاح للهداد لجميع الراغبين في سلالة الفحل.

وقال: “هناك قائمة انتظار طويلة للفحل، لذا يصعب تواجده في ميدان المنافسات”.

وقدم “ابن قريع” شكره لإدارة المهرجان بقيادة الشيخ فهد بن حثلين على دعمه لملاك الإبل وتفهمه لاحتياجهم، وتركيزه على دعم الإنتاج المحلي والسلالات المعروفة.

شارك الخبر