بعد هدفه .. ليلة تاريخية لـ صلاح بـ مباراة ليفربول وميتلاند

المواطن - محمد سمعه

دخل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، التاريخ من بابه الواسع وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك فريق ميتلاند الدنماركي في المباراة المقامة حاليًّا بين الفريقين في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

صلاح يُسجل هدفًا سريعًا بعد مرور 56 ثانية:

ونجح صلاح في إحراز الهدف الأول لـ الريدز بالثانية الـ56 بعدما استغل خطأ مدافعي فريق ميتلاند، لينفرد بحارس مرمى الفريق الدنماركي ويضع الكرة بين أقدامه، معلنًا تسجيل الهدف الأول لـ الريدز.

وبعد هذا الهدف، سجل محمد صلاح 22 هدفًا لـ الريدز في دوري أبطال أوروبا، ليكون الهداف التاريخي للفريق الإنجليزي في البطولة الأوروبية متفوقًا على الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد لاعب الريدز السابق الذي سجل 21 هدفًا للريدز في 73 مباراة خاضها بـ دوري أبطال أوروبا.

وتُقام مباراة ليفربول وفريق ميتلاند على ملعب إم سي إتش في الدنمارك.

ليفربول في صدارة مجموعته الأوروبية:

وقبل المباراة، يحتل الريدز صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، حيث ضمن مسبقًا التأهل لدور ثمن النهائي في البطولة الأوروبية الأعرق، بعد الفوز على نادي أياكس أمستردام الهولندي بالجولة الخامسة.

وكان الريدز حقق لقب دوري أبطال أوروبا ست مرات، كان آخرها في صيف عام 2019، على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث فاز الريدز بثنائية دون رد سجلها المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي في مباراة أُقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد.

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