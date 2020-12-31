بغلف بعد ركلة جزاء الفيصلي ضد النصر: لنا الله

المواطن - محمد سمعه

سخر عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، من قرار الحكم فيصل البلوي باحتساب ركلة جزاء ضد مايكون مدافع النصر في مباراة الفيصلي التي أُقيمت بالجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة جاءت في وجه مايكون وليس في يده، لكن الحكم أصر على احتسابها ركلة جزاء.

وغرد بغلف قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل، اليد تُصبح ركبة، والوجه يُصبح يد، لنا الله، فهو معنا”.

وكانت المباراة انتهت بفوز فريق العالمي على الفيصلي بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي أُقيم في المجمعة.

أحداث مباراة العالمي والفيصلي

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل أصفر العاصمة حيث تمكن النجم المغربي نور الدين أمرابط من إحراز الهدف الأول للأصفر بالدقيقة الخامسة والعشرين.

ونجح بعدها اللاعب سلطان الغنام في إضافة الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الأربعين، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصفر العاصمة بثنائية دون مقابل. وفي الشوط الثاني، تراجع أداء العالمي مما أعطى الفرصة لفريق الفيصلي لتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جوليو تافاريس بالدقيقة السبعين من ضربة رأسية متقنة. وأهدر المغربي نور الدين أمرابط ركلة جزاء لـ النصر خلال أحداث الشوط الثاني. وبعد ذلك احتسب الحكم فيصل البلوي ركلة جزاء مثيرة للجدل ضد مايكون مدافع النصر، حيث قال مايكون بأن الكرة جاءت في وجهه بينما أصر الحكم على أن الكرة جاءت في يدهِ، ليُحرز منها جوليو تافاريس الهدف الثاني للفيصلي. وجاء الرد بعدها بدقيقة، ليُسجل أصفر العاصمة الهدف الثالث عبر اللاعب رائد الغامدي بالدقيقة الـ86 بعدما سدد الكرة من بين قدمي حارس الفيصلي. النصر يهرب من القاع وأصبح رصيد العالمي بعد الفوز 11 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز التاسع.

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