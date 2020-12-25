بغلف: مرسول بارك تحفة فنية يستحقها العالمي ونجومه

المواطن - مروة نبيل

أعرب عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بن أحمد بغلف، عن سعادته بخوض الفريق الأول لكرة القدم لمبارياته المقبلة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

بغلف يُشيد بملعب مرسول بارك

وقال بغلف على استاد الأصفر الجديد: “لا شك أن حصول النصر على ملعب مرسول بارك.. بإشراف شركة الوسائل.. جعلت منه تحفة فنية يستحقها العالمي ونجومه وجماهيره”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “الأهم حاليًا الفوز في المباريات القادمة لتكتمل السعادة في نهاية المطاف.. عذرًا الملعب ليس للإيجار”.

واعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مرسول بارك الخاص بنادي النصر، لخوض مباراة ضمك، وبقية مباريات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب العالمي الجديد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي برصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والخسارة في 6 مواجهات.

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