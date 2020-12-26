بـ164 شوطًا تنطلق غدًا سباقات الهجن بمهرجان المؤسس

المواطن - واس

تنطلق صباح غدٍ الأحد سباقات الهجن ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز، وذلك في ميدان رماح للهجن، وتقام أشواط المسابقة يوميًا على فترتين صباحية ومسائية، وتستمر لمدة خمسة أيام بـ 164 شوطاً، وبمشاركة قرابة 2000 مطية، من داخل المملكة وعلى مستوى جميع الدول الخليجية.

من جهته أعلن رئيس اللجان في الاتحاد السعودي للهجن محمود البلوي ، عن اكتمال الاستعدادات للانطلاقة، موضِّحًا أنَّ الميدان يحتوي على ثلاثة مضامير بمسافات مختلفة وهي: 2 و5 و8 كلم، وقال: “فترة التسجيل للمشاركة بدأت منذ الإعلان الأوَّلي، وتستمر حتى قبل المشاركة بـ 24 ساعة”.

وأوضح البلوي أنَّ المطايا التي ستفوز بالمراكز الأولى سيتم فحصها والكشف عليها، للتأكُّد من عدم استخدامها مواد محظورة تمنعها من المشاركة.

وأشار إلى أنَّ الشرائح التي يستخدمها نادي الهجن، تُعرض فيها جميع المعلومات والإنجازات للمطية، وتُعتبر كود تعريف لها، وحتى في حال نقل الملكية من مالك إلى آخر توجد جميع البيانات، مؤكِّدًا أنَّ الشريحة شرط أساس للمشاركة في السباق.

وستكون انطلاقة الأشواط التي حُدِّد لها 5 أيام خلال الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر الحالي، بفئة “حقايق” مسافة 4 كلم، بعدد 46 شوطًا، ستلعب 26 منها في الفترة الصباحية، و20 شوطًا مسائية مقسَّمة 10 أشواط “مفتوح”، و10 أشواط “عام”.

ومن المتوقع أن تحظى سباقات الهجن منافسات متميزة من دول الإمارات والكويت والبحرين وعمان، الأمر الذي يضفي مزيدًا من الحماس والتنافسية على أشواط السباقات.

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