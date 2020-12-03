بلاغ بالفيديو يقود المرور لضبط قائد شاحنة متهور بجدة

المواطن - الرياض

تمكن المرور السعودي من القبض على قائد شاحنة متهور خالف السرعة المقررة والمسار المحدد له حيث قاد المركبة بسرعة 120 كم في الساعة في المسار الأيسر من الطريق في جنوب جدة.

السادة في #المرور_السعودي @eMoroor

شاحنة متهورة جنوب جدة طريق الخمره

يمشي في المسار الأيسر وتجاوز السرعه120

احنا اللي ماشين السرعة القانونية ولا لحقناه pic.twitter.com/jznHBhxnq5 — سعيد الشهري 👈 2030 (@saeed_6667) December 3, 2020

وتقدم مواطن ببلاغ موثق بالفيديو للمرور السعودي الذي تحرك على الفور للقبض على السائق.

وقال المواطن في بلاغه : شاحنة متهورة جنوب جدة على طريق الخمرة يمشي سائقها في المسار الأيسر وتجاوز السرعة 120 كم في الساعة.

وتعليقًا على البلاغ قال المرور السعودي : “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة وتحويله للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه”.

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