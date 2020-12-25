بلاغ بالفيديو يقود مرور الطائف لضبط سائق عكس السير بتهور

المواطن - الرياض

قاد بلاغ قدمه مواطن عبر تويتر مرور الطائف إلى ضبط قائد مركبة عكس السير في شارع كامل في الطائف بشكل متهور كاد يتسبب في حدوث كارثة.

مع التحية لإدارة مرور الطائف

وافد يضرب بالنظام عرض الحائط ويعكس شارع كامل .

الموقع شارع سوق الزل خلف محلات الجوالات اللي بشارع ابو بكر .

رقم اللوحة بالفيديو

تحية وتقدير لرجال المرور 🌹 pic.twitter.com/GN9slkKgBC — ابـ و سـ ـ ـا ر ا (@abosara_) December 24, 2020