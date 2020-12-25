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بلاغ بالفيديو يقود مرور الطائف لضبط سائق عكس السير بتهور

بلاغ بالفيديو يقود مرور الطائف لضبط سائق عكس السير بتهور

2020/12/25
الساعة 2:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بلاغ بالفيديو يقود مرور الطائف لضبط سائق عكس السير بتهور
المواطن - الرياض
قاد بلاغ قدمه مواطن عبر تويتر مرور الطائف إلى ضبط قائد مركبة عكس السير في شارع كامل في الطائف بشكل متهور كاد يتسبب في حدوث كارثة.

 

ورد المرور على المواطن بالقول : نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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