بلومبيرغ : السعودية تبذل جهودًا عظيمة للقضاء على جائحة كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تبذل السعودي قصارى جهدها من أجل مكافحة فيروس كورونا والقضاء على الجائحة نهائيًّا؛ من خلال إجراء محادثات مع عدد من الدول للحصول على اللقاحات المعتمدة.

وتحدث تلفزيون بلومبيرغ بخصوص المحادثات التي تجريها السعودية بشأن المحادثات مع روسيا والصين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، خاصة بعد أن أطلقت المملكة برنامج لتلقيح المواطنين والمقيمين.

محادثات السعودية مع الصين وروسيا:

وقال وكيل وزارة الصحة د.عبدالله عسيري، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: إن العملية مستمرة ويتم تبادل البيانات لكننا لم نتوصل إلى قرار بعد.

وأضاف: “لا نتوقع وصول لقاحات أخرى إلى السعودية ربما حتى الربع الأول من عام 2021”.

وأوقفت السعودية، التي وافقت على لقاح فايزر بيونتك في وقت سابق من هذا الشهر، يوم الاثنين الرحلات الجوية الدولية وأغلقت حدودها لمدة أسبوع واحد بسبب مخاوف من الانتشار السريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا.

400 ألف سعودي يسجلون لتلقي اللقاح:

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد كشف أن عدد المسجلين للحصول على ‫لقاح كورونا في المملكة يقترب من 400 ألف مسجل حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة.

وأكدت وزارة الصحة أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا في السعودية لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

موعد الجرعة الثانية:

كما أكد محمد العبدالعالي، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستكون بعد مرور 21 يومًا من تاريخ تلقي الجرعة الأولى.

وأضاف في مؤتمر صحفي كان قد عقد أمس، أن بدأت المراحل المهمة في مواجهة هذه الجائحة بدأت الأسبوع الماضي، وأن السعودية تقترب من القضاء على الجائحة نهائيًّا والوصول إلى مراحل السيطرة التامة.

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