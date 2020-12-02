بماذا علق بانيغا بعد إهداره ركلة جزاء بـ مباراة الشباب والاتحاد ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الأرجنتيني إيفر بانيغا، نجم الشباب، عن تعليقه، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء في مباراة الشباب والاتحاد التي أُقيمت اليوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتحدث بانيغا لـ قناة “أبو ظبي” الرياضية قائلًا: “أعتذر لكل زملائي على إهدار ركلة الجزاء، وهناك مباراة مكونة من 90 دقيقة في جدة، سوف تحسم كل الأمور وسنلعب بكل جدية من أجل الصعود إلى النهائي”.

وأضاف بانيغا: “نحن نعي تمامًا أهمية البطولة العربية وننافس لكي نحصل عليها، ووصولنا إلى دور الأربعة، يعني أننا فريق كبير”.

أحداث مباراة الشباب والاتحاد:

وكانت مباراة الشباب ضد الاتحاد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وكان الشوط الأول بين الفريقين شهد تقدم نادي الاتحاد بالهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب غاري رودريغيز.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتفوق الاتحاد بهدف. وفي الشوط الثاني عاد اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا، وسجل هدف التعادل لـ الشباب بالدقيقة الـ50 بعد تمريرة جيدة من اللاعب عبدالله الحمدان. وواصل الليث ضغطه بكل قوة ليتمكن من إحراز الهدف الثاني عبر المدافع التشيلي إيغور في الدقيقة الـ79. لكن تقدم الشباب لم يدم طويلًا، لينجح الاتحاد في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب غاري رودريغيز بالدقيقة الـ83. موعد مباراة العودة بين الشباب والاتحاد: وانتهت مباراة الشباب ضد الاتحاد بالتعادل 2/ 2 ليتأجل معرفة هوية الصاعد للدور النهائي بالبطولة العربية بعد مباراة الإياب في جدة يوم 4 يناير المقبل. وكانت مباراة الشباب ضد الاتحاد، أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

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