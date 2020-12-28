بماذا علق جمهور الهلال بعد ترشيح سامي الجابر لتدريب النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

أبدت فئات عديدة من جماهير الهلال، رأيها حول إمكانية تدريب سامي الجابر لنادي النصر بالمرحلة المقبلة بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وكان سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر السابق، قال إن إدارة العالمي ستُناقش اليوم الاثنين فكرة تعيين الجابر مدربًا للفريق الكروي الأول.

وطالب جمهور الهلال، ممن يقول هذا الأمر أن يحترم عقله، مؤكدين على أنه من المستحيل للجابر قبول تدريب النصر، كونه واحدًا من أبناء ونجوم نادي الهلال التاريخيين بالإضافة إلى توقعهم عدم قبوله تدريب النصر بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها أصفر العاصمة.

مسيرة سامي الجابر التدريبية

وسبق للنجم سامي الجابر تدريب نادي الهلال ونادي الشباب في الدوري السعودي إضافة لتدريب نادي الوحدة الإماراتي.

ولعب الجابر على المستوى الدولي مع المنتخب السعودي خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 2006، وتُوج بلقب كأس أمم آسيا مع الأخضر في عام 1996 في الإمارات، كما شارك مع المنتخب السعودي في 4 نسخ مونديالية أعوام 1994 و 1998 2002 و2006.

سبب إقالة روي فيتوريا

وكانت إدارة العالمي اتخذت قرارًا أمس الأحد بإقالة روي فيتوريا وتعيين المدرب ألين هورفات؛ وذلك بسبب تراجع نتائج أصفر العاصمة منذ بدء الموسم في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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